شائعة الإخوان حول جوازات السفر.. الداخلية المصرية توضح

كعادتها ودون كلل أو ملل تسعى جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر للترويج ونشر الشائعات يوماً تلو الآخر، بغية تشكيك المصريين في قيادتهم وحكومتهم، وبث روح اليأس وإثارة البلبلة.

آخر خرجاتها لنشر الأكاذيب والتضليل، أطلقت أبواق جماعة الإخوان، إشاعة مفادها أن هناك تأخيرا في إصدار جوازات السفر للمواطنين المصريين لمدة شهرين.

بيان الداخلية المصرية

بيد أن وزارة الداخلية المصرية نفت تلك المزاعم جملة وتفصيلا حيث أصدرت، اليوم الأحد، بيانا رسميا لوضع حد لما يتردد من إشاعات عن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، موضحة حقيقة الأمر.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيانها: "نفى مصدر أمني جملة وتفصيلاً صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين".

وأردفت أن "ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".