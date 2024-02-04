ماتا في حضنها.. مصرع أم وطفليها في حريق منزل بالقاهرة

مأساة شهدتها منطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، حيث نشب حريق في عقار واستمر لمدة ساعتين، ودمر كافة محتويات الشقة، وتم العثور على جثث لأم وطفليها، من جانب قوات الحماية المدنية عقب إطفاء الحريق في شقتهم بمنطقة المعصرة في حلوان.

الحريق نشب في عقار مكون من 4 طوابق ودمر كافة محتويات الشقة، وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

حاصرتهم النيران لمدة ساعتين

وعثرت قوات الحماية المدنية على جثث الأم وصغيريها، ونقلوا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات أجهزة الأمن وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وحسب التحريات الأولية ومناظرة الجثامين، فإن الطفلين الضحيتين عمرهما 3 و5 سنوات، وماتا بين أحضان الأم التي فشلت في إنقاذهما، لتزداد أحزان أهالي المنطقة الذين فشلوا في إنقاذهم بعد أن حاصرتهم النيران لمدة ساعتين، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.