أحمد سعد يُعلن عن مبادرة "من نفسه" لدعم اقتصاد مصر.. ويتبرع بـ 50 ألف دولار
أعلن المطرب أحمد سعد عن تبرعه بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التى يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري
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أعلن المطرب أحمد سعد عن تبرعه بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التي يحييها خارج مصر، لصالح الاقتصاد المصري، وذلك في فيديو نشره من خلال حسابه على موقع "إنستغرام".
وتفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان الفنان المصري، أحمد سعد، مبادرة جديدة "من نفسه" للمساهمة في مساعدة الاقتصاد المصري بالنهوض في ظل الأزمة التي يمر بها.
"شيء جميل تجاه مصر"
وقال أحمد سعد في فيديو نشره على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "إحساسي أن مصر تمر بأزمة اقتصادية شيء أصبح يتعبني ويؤرقني جدا جدا جدا... وأفكر دائما بما يمكن أن أفعله".
اقل حاجة أقدر اعملها لحبيبتي مصر 🇪🇬#احمد_سعد #تحيا_مصر pic.twitter.com/Ts3T0Akprx— Ahmed Saad (@AhmedSaad_EG) February 4, 2024
وتابع الفنان المصري قائلا: "بصراحة شعرت أنني يجب أن أقوم بشيء ما، وقررت أن أتبرع بـ50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي من أجري من خارج مصر الذي أتقاضاه بالدولار".
وأردف سعد قائلا: "وهذا طبعا شيء لا يذكر بالنسبة لحجم اقتصادنا ولكن هي مبادرة نابعة مني دون توجيه من أحد ولم يقل لي أحد قم بأي شيء بل هو شيء طالع من نفسي لدرجة أنني لا أعرف إلى من يجب أن آخذهم (الأموال)".
وختم الفنان المصري قائلا إن هذا الأمر يجعله يشعر بـ"شيء جميل تجاه مصر"، وأشار إلى أن أي شخص سيقوم بأمر مماثل سيشعر بالإحساس الجميل نفسه.
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