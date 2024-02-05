تجار العملة يتساقطون بمصر.. القبض على رجل أعمال وشقيقه وبحوزتهما مبالغ ضخمة

في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط سوق الصرف والقضاء على المضاربات التي تسببت في انتعاش الدولار وتجاوزه مستوى 70 جنيهاً في السوق السوداء خلال الفترة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزتهما نصف مليون دولار، بالإضافة إلى شيكل إسرائيلي، بعد معلومات تُفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي، حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة قيام كل من "و.م." صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة، بالاتجار بالنقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار، و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.

2000 شيكل إسرائيلي

هذا وجرى ضبط رجل الأعمال وشقيقه في القاهرة وبحوزتهما ألفا شيكل و10 آلاف ريال سعودي.

وعرضت أجهزة الأمن الشخصين على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما.

وفي وقت سابق اليوم وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية قوية ضد عناصر تشكيلات عصابية بالإتجار غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين.