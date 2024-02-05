ضربة جديدة.. ضبط تشكيلات عصابية للاتجار بالدولار بـ 43 مليون جنيه مصري

واصلت مصر حملاتها لضبط مافيا السوق السوداء في العملة، ففي ضربة مؤثرة لتجار العملة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوالي 43 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وتكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

تحقيق أرباح غير مشروعة

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الحملات الأمنية كانت قد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على نسبة كبيرة من الأسواق في البلاد.

26 قضية خلال يوم واحد

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من ضبط 26 قضية خلال يوم واحد حيث ألقت القبض على تجار صغار يعملون لصالح الحيتان الكبار ويقومون بجمع الدولارات من السوق، وشرائها بأرقام كبيرة حيث قدرت قيمة المضبوطات بـ 14.5 مليون جنيه.

كما ضبطت السلطات عناصر تشكيل عصابي من تجار النقد الأجنبي وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو غرام ومبالغ مالية من العملة الصعبة، وبالتحقيق معهم تبين أنهم يعملون ضمن شبكات لصالح تجار ورجال أعمال كبار، فيما ضبطت السلطات 31 قضية أخرى من تجار النقد الأجنبي الصغار وبحوزتهم نحو 20 مليون جنيه يعملون أيضاً لصالح قائمة ضمت أسماء كبيرة ورنانة من تجار الذهب ورجال الأعمال.