مصرع برلمانية مصرية في حادث مروع بالمنيا
لقيت برلمانية مصرية مصرعها في حادث سير مروع بمحافظة المنيا جنوب البلاد
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
لقيت برلمانية مصرية مصرعها في حادث سير مروع بمحافظة المنيا جنوب البلاد.
وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع بالقرب من مدخل دير العذراء بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة السابق بالمحافظة وإصابة 5 آخرين.
تم نقل جثة البرلمانية والمصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تجار العملة يتساقطون بمصر.. القبض على رجل أعمال وشقيقه وبحوزتهما مبالغ ضخمةمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة أكدت قيام كل من "و.م" ... مصر
-
أحمد سعد يُعلن عن مبادرة "من نفسه" لدعم اقتصاد مصر.. ويتبرع بـ 50 ألف دولارأعلن المطرب أحمد سعد عن تبرعه بـ50 ألف دولار من إيرادات حفلاته الغنائية التى ... مصر
-
جزيرة المخدرات.. تعرف على التشكيل العصابي لأكبر مزرعة ممنوعات في مصرنجحت الشرطة في القبض على المتهمين في القضية وعددهم 16 عنصرًا إجراميًا كونوا ... مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية