مصرع برلمانية مصرية في حادث مروع بالمنيا

لقيت برلمانية مصرية مصرعها في حادث سير مروع بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع بالقرب من مدخل دير العذراء بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة السابق بالمحافظة وإصابة 5 آخرين.

تم نقل جثة البرلمانية والمصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.