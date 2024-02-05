والدته رفضت خطيبته.. شاب مصري يشعل النيران في جسده

برزت في الآونة الأخيرة بمصر حوادث انتحار كثيرة لشباب وبنات بسبب الحب، فبدلاً من أن تكلل قصص حبهم بالزواج، قرروا إنهاء قصصهم العاطفية بحكايات مأساوية انتهت إلى التخلص من الحياة والانتحار، بعد فشل الكثير منهم في الوصول إلى شريك حياته.

وفي آخر قصص الانتحار العاطفي في مصر، أقدم شاب في العشرينيات من عمره على إضرام النيران في نفسه بعد أن رفضت والدته الارتباط بمن يحب.

حروق من الدرجة الثانية

وأشعل عامل نظافة النيران في نفسه ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثانية عقب رفض والدته وشقيقته ارتباطه وخطبته من إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقت مباحث أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "حسام م"، 23 سنة، عامل نظافة، مصاباً بحروق من الدرجة الثانية ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تم لقاء والدة وشقيقة المصاب، وبسؤالهما أقرا بقيام المصاب بمحاولة إنهاء حياته بإضرام النيران بجسده بعد سكب مادة قابلة للاشتعال "غاز" على ملابسه بسبب رفضهما خطبته من حبيبته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.