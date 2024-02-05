نجوى إبراهيم توجه نصيحة للمقبلين على الزواج.. "روحوا لدكتور نفسي"

وجهت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم نصيحة للمقبلين على الزواج بضرورة الذهاب إلى الطبيب النفسي.

وأضافت خلال برنامجها "بيت العز" على إذاعة "نجوم إف إم": "بره بيعملوا إيه، أنه يروحوا لدكتور نفسي، وزي ما بتروحي تجربي كافيه أو مطعم، أننا نعمل طلعة قبل الزواج أنكم تروحوا لدكتور نفسي".

وأوضحت أن مشوار الذهاب للطبيب النفسي هو مشوار بالغ الأهمية، مؤكدة على أن المقبلين على الزواج في الدول الأجنبية يحصلون على شهادة من طبيب نفسي قبل أن تتم مراسم الزواج.

"أهم من أوضة النوم والنيش"

وتابعت: "ده مشوار مهم مثل مشوار شراء أوضة النوم والنيش، ففي حاجات مهمة أكثر من النيش، يعني لو جالك باباكي وقال اعرضي على خطيبك الذهاب لدكتور نفساني، هتتخضي طبعًا".

وأوضحت: "تفتيح الحوارات أمام الدكتور النفسي هتعديكوا خمس، عشر سنوات، وده مثل عمود الخرسانة لبناء البيت السعيد، وفرصة للزوجة لمعرفة زوجها".

وأشارت أن الطبيب النفسي سيساعد الزوجين على التفاهم والتعارف على بعض طبياً ونفسياً.

وأكدت أن التفاهم مع شريك الحياة طبياً وعلمياً وصحياً هو الأهم لنجاح الحياة الزوجية.