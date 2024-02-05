جزيرة المخدرات.. تعرف على التشكيل العصابي لأكبر مزرعة ممنوعات في مصر

كأننا نشاهد أحد الأفلام المصرية التي تداهم فيها الشرطة تجار المخدرات في عقر دارهم وسط النيل، ولكن هذه المرة الفيلم أصبح حقيقة، حيث واجهت الشرطة المصرية في معركة شرسة أكبر تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في صعيد مصر.

وبعد اشتباكات بين رجال الداخلية المصرية والعصابة، نجحت الشرطة في القبض على المتهمين في القضية وعددهم 16 عنصرًا إجراميًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لزراعة المخدرات بأسيوط.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية صور التشكيل العصابي وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الاعتداء على رجال الشرطة، وكذلك صور المخدرات المخزنة لديهم في عدد من "الأشولة".

وأكدت الداخلية أنهم ضمن بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصص نشاطها الإجرامي في زراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أمس الأحد، عن ضبط جزيرة مزروعة بالمخدرات في قلب النيل تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط إحدى محافظات الصعيد جنوب البلاد.

وكانت الداخلية المصرية قد أكدت أن أجهزة الأمن تلقت معلومات حول قيام عدد من الأشخاص الخطرين بزراعة المخدرات في جزيرة بالنيل.

وكشفت التحريات أن 16 عنصرا شديدي الخطورة يقومون بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.

بانغو وأفيون وأسلحة وذخيرة

وأضافت أنه وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، حيث أسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم ضبط 6.5 طن لمخدر البانغو، و10 أفدنة مزروعة بنباتي الأفيون والبانغو المخدرين و16 بندقية آلية و51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

وأعلنت الوزارة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت حوالي 36.5 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم القبض على جميع العناصر وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.