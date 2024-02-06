مأساة أسرة مصرية.. دخلوا الشقة لأول مرة فانفجرت

في حادث مأساوي انفجرت شقة سكنية بمنطقة الأعصر التابعة لمدينة دمياط المصرية، نتيجة تسريب للغاز، ما أدى إلى انفجار بالشقة وتدمير محتوياتها وإصابة سكانها بالحروق.

المصابان هما شاب وزوجته قاما بالنقل إلى مسكن جديد بمنطقة مساكن الأعصر بدمياط، ولم يمض سوى ٣ أيام على انتقالهما للسكن الجديد وأطفالهما، إلا أنهم بمجرد دخولهم إلى الشقة السكنية واستعمال البوتاجاز، انفجرت ماسورة الغاز بالشقة نتيجة لوجود تسريب غاز، وتدمرت كافة محتويات الشقة وجدرانها وأصيب الزوج والزوجة بإصابات بالغة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أثناء قيام الزوجة بالطهي

البداية عندما تلقى مركز شرطه دمياط، بلاغاً من أهالي منطقه المساكن بالأعصر يفيد بتسريب للغاز بإحدى الشقق السكنية أدى إلى انفجار تام بالشقة وتدمير محتوياتها وإصابة سكانها بالحروق.

على الفور انتقلت قوة أمنيه لمكان الواقعة وتم انتداب لجنة لبيان سبب الحريق.

وروى شهود عيان أن أهالي المنطقة تفاجأوا بسماع دوي انفجار شديد، أثر على المنازل المحيطة بالمبنى، مؤكدين أنه تمت إصابة ربة منزل وزوجها أثناء قيامها بالطهي غير أن تسريب غاز أدى إلى حدوث الانفجار، موضحين أن بعض المنازل المجاورة للمبنى تأثرت بشكل كبير جراء الحادث.

ونقل رجال الإسعاف سيدة تدعى رحمة الدويني في العقد الثاني من العمر في حالة حرجة إثر إصابتها بحروق شديدة، فيما أصيب زوجها بحروق من الدرجة الثالثة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

فيما صرح مصدر طبي أنه جرى إيداعهما غرف العناية الفائقة لمتابعة تطورات الحالة الصحية لهما، مؤكداً أن السيدة تعاني إصابات بالغة جراء تعرضها لحروق شديدة، مضيفاً أنه يتم الآن تقديم الرعاية الطبية اللازمة وضعها تحت الملاحظة لمتابعة تطورات الحالة الصحية الخاصة بها.