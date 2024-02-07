رغم ارتفاع سعره 4 مرات.. بن مغشوش يعكر مزاج المصريين

يعد فنجان القهوة بمثابة "الكيف الحلال" الذي يفضل البعض بدء صباحه به، إلا أن الكثير من المصريين من عشاق القهوة لاحظوا تغيرا في المذاق.

مذاق مر غير مألوف في طعم القهوة، تزامن مع ارتفاع أسعار البن 4 مرات في السوق المصري، مقارنة بالعام الماضي، أزعج محبي المشروب الأكثر انتشاراً في مصر، والذين يعانون ليس من ارتفاع السعر فحسب، ولكن من هذا المذاق، ليكتشفوا معه أن طعماً جديداً دخل إلى مسحوق البن لم يعتادوه من قبل.

غش البن

حيث انتشرت ظاهرة غش البن من قبل مصنعيه، ما تسبب في تغير مذاقه ولونه وكثافة الوش، نتيجة وجود بعض الإضافات على البن ومنها "الفاصوليا والبازلاء والقمح والسوداني ونواة البلح وبيكربونات الصوديوم".

وفي الآونة الأخيرة تمكنت السلطات الرقابية من ضبط كميات متداولة من البن المغشوش تباع في الأسواق مما يعرض صحة المواطنين للخطر والإصابة بأمراض عديدة.

ضبطيات مطاحن البن المغشوش المختلفة، والتي كان آخرها ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمصنع لإنتاج وتعبئة "البن" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازة كميات من البن المغشوش والمقلد والذي استخدم خامات "مجهولة المصدر" ورديئة وسابقة الاستخدام.

طرق معرفة القهوة المغشوشة

طرق عدة يستخدمها بعض معدومي الضمير لغش البن، البعض يضع على البن قمحًا أو أرزًا، وكذلك قد يضع الكثيرون قشر الفول السوداني.

ويقول أصحاب المقاهي إنه يمكن للزبون معرفة القهوة المغشوشة، وتفريقها عن الأصلية بسهولة، حيث إنه عند استخدام بن مغشوش يجد أنه سرعان ما يتلاشى وجه القهوة، أو الطبقة العليا منها تلقائياً بعد بضع ثوان من عمل الفنجان، مؤكدين عند تناول الرشفة الأولى يستطيع متناول القهوة أن يلاحظ أن جميع المكونات قد رقدت أسفل الكوب، مكونة ما يشبه ترابية ممزوجة بالطين، وأن لونها أصبح شفافاً، وفقاً لحديثهم لوسائل إعلام محلية.

أسباب انتشار البن المغشوش

من جانبهم، فإن أصحاب المطحان يرون أن انتشار البن المغشوش في السوق المصري جاء تزامناً مع ارتفاع أسعاره بحوالي 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد لأكثر من 600 جنيه.

بينما صرح مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع أسعار البن بشكل مبالغ فيه جاء لعدم وجود رقابة على الأسواق والأسعار.

نصائح لتجنب البن المغشوش

أما استشاريو التغذية فيقدمون نصائح لتجنب شراء البن المغشوش، وهي عدم شراء البن المطحون المغلف، أو يمكنك شراؤه على هيئة حبوب وطحنها في المنزل أو أمام عينيك في مطحنة البن، كما عليك تجنب تناول القهوة في الأماكن العامة إلا حال أخذ البن الخاص بك معك للضمان.