بـ 38 مليون جنيه مصري.. ضبط أصحاب شركة يتاجرون بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط القائمين على إحدى الشركات، لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه مصري.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

وشنت الحكومة المصرية حملات مكثفة خلال الفترة الماضية للضرب بيد من حديد على كافة تجار العملة خارج الجهاز المصرفي للدولة، ‏وخلال حملات المداهمات المتواصلة تمكنت السلطات المصرية خلال 24 ساعة فقط من ضبط 33 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه.