مصر تكثف حملاتها ضد مافيا العملة.. ضبط دولارات مزيفة

واصلت السلطات المصرية حملاتها لضبط مافيا تجارة النقد الأجنبي، والذين يضاربون في أسعار العملات ما أدى لارتفاع سعر الدولار لأرقام كبيرة.

فخلال مداهماتها المستمرة ضبطت السلطات للمرة الثانية دولارات مزيفة في محافظة القليوبية شمال البلاد.

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تشكيل عصابي

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية كشفت قيام 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

‏وذكرت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ بلغت 46 ألف جنيه "مقلدين" و 1900 دولار "مقلدين" بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، مشيرة إلى أن الأدوات المطبوعة شملت طابعة ألوان وجهاز حاسب آلي و2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية.

33 قضية في يوم واحد

‏وخلال حملات المداهمات المتواصلة تمكنت السلطات المصرية خلال24 ساعة الماضية من ضبط 33 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه.

يشار إلى أنه وقبل أيام ضبطت السلطات كميات مزيفة من النقد الأجنبي مع موظف بإحدى الشركات كان ينوي استبدالها في أحد البنوك الكبرى.

وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على المندوب لحيازته كمية مزورة من النقد الأجنبي بلغت 102 ألف دولار.

وتبين أن المندوب حاول تغيير المبلغ بفرع لبنك كبير بمدينة سمنود في محافظة الغربية، فاكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالي 720 ورقة من فئة 100 دولار.

عصابة تقليد العملات

وقبل ذلك أيضاً تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجلين وسيدة وبحوزتهم مبلغ مالي مزوّر، وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وبضبط المتهم تبين أنه عاطل عن العمل يقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مزوّرة، محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بتكوينه عصابة تخصصت في تقليد العملات المحلية والأجنبية.

وتواصل مصر حملاتها المستمرة لضبط مافيا الدولار والذين تسببوا من خلال بعمليات المضاربة إلى وصول سعر الدولار لأكثر من 70 جنيها قبل أن ينخفض مجددا ويصل إلى أقل من 50 جنيها.