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الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

"إضراب نزلاء أحد السجون في مصر".. والداخلية ترد

زعمت جماعة "الإخوان" إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

القاهرة - العربية.نت
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ردت وزارة الداخلية المصرية على ما قالت إنها "مزاعم" تداولتها جماعة "الإخوان" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الثلاثاء: "ننفي جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل".

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كما أضافت الوزارة في منشورها أن "الأمور تسير بشكل طبيعي بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء".

وختمت الوزارة منشورها قائلة: "إن ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".

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