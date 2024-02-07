"إضراب نزلاء أحد السجون في مصر".. والداخلية ترد
زعمت جماعة "الإخوان" إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
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ردت وزارة الداخلية المصرية على ما قالت إنها "مزاعم" تداولتها جماعة "الإخوان" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الثلاثاء: "ننفي جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل".
نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.— وزارة الداخلية (@moiegy) February 6, 2024
وأن الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء وأن… pic.twitter.com/A2iFNqpIci
كما أضافت الوزارة في منشورها أن "الأمور تسير بشكل طبيعي بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء".
وختمت الوزارة منشورها قائلة: "إن ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".
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