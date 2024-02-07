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من الحدود المصرية مع غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من الحدود المصرية مع غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

مصر: تلقينا رد حماس ونعمل على صيغة نهائية لمقترح الهدنة

القاهرة –أشرف عبد الحميد، وكالات
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قالت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات إن مسؤولين مصريين تلقوا يوم الثلاثاء رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة.

حماس تسلم ردها حول الصفقة.. وبايدن يعتبر أن فيه بعض المبالغة العرب والعالم حماس تسلم ردها حول الصفقة.. وبايدن يعتبر أن فيه بعض المبالغة

وأضافت الهيئة في بيان "مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية".

مناقشة التفاصيل

من جانبه أكد رئيس الهيئة ضياء رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما فى هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية.

وذكر أن بلاده قد طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف اطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وكانت حركة حماس قد قامت بتسليم ردها حول اتفاق الإطار المقترح للتهدئة لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادى فى الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان ، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

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