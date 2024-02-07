نصبت على 2000 امرأة في مصر.. من هي البلوغر سلمى الغزولي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن أكبر عملية نصب تمت عبر المواقع الإلكترونية في مصر، وذاع اسم البلوغر المصرية سلمي الغزولي بصفتها المتهمة بتلك العمليات للإيقاع بحوالي 2000 ضحية من السيدات والفتيات الراغبات في تجارة الملابس.

سلمي الغزولي فتاة مصرية عشرينية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اسمها من خلال عدد من المنشورات، عبر موقع "فيسبوك"، حيث تعرضت بعض الفتيات وتجار الملابس بماركة "شي إن العالمية"، لعملية نصب من قبل الفتاة.

كيف نجحت في النصب على الفتيات؟

اتبعت سلمى الغزولي حيلة خداعية، للنصب على تجار الملابس، حيث زعمت إعطاءهم خصومات على الملابس وكافة منتجات "شي إن"، ولكن بشرط تحويل الأموال من خلال إنستا باي وتحويلات أخرى بعيداً عن التحويلات البنكية المباشرة.

سلمى الغازولي اشترت صفحة عليها عدد كبير من المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلت صفحات البلوغر المشاهير في مصر للإعلان عن منتجاتها.

ونشرت إحدى المتضررات من عملية نصب سلمى الغزولي منشوراً عبر موقع "فيسبوك"، قالت من خلاله: "اللي في الصورة دول النصابين سلمى الغازولي وأخواتها، أكبر تشكيل عصابي مر على تاريخ مصر، صاحبة بيدج عالموضة اللي كل البلوغر في مصر عملولها إعلانات، ومعاهم خلود صاحبة صفحة جروب الوسيط للشحن، النصابين دول عملوا أكبر عملية نصب في تاريخ مصر".

عشرات البلاغات

وحررت مجموعة من الفتيات المتضررات من عملية نصب سلمى الغزولي، محاضر ضدها بقسم شرطة أشمون بالمنوفية، ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة، متهمينها بالاحتيال والنصب عليهم مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك.

وأوضحت المحامية، نهى الجندي، دفاع الضحايا، أنه تم القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة النصب، بينما هربت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي صاحبة شركة الوسيط خارج البلاد، موضحة: أن هناك 13 فتاة من إجمالي 1000 ضحية تواصلن معها من ضمن ضحايا سلمى الغازولي للدفاع عنهن.

استغلت صفحات المشاهير

وقالت المحامية نهى الجندي، إن سلمى الغزولي اشترت صفحة عليها عدد كبير من المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلت صفحات البلوغر المشاهير في مصر للإعلان عن منتجاتها، وأن مبالغ ضحايا سلمى الغزولي والمتهمين الآخرين، بلغت 900 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك عددا من الضحايا في إحدى الدول العربية تواصلن معها لتتولى الدفاع عنهم.

وقررت نيابة الأموال العامة، حبس الغزولي وشقيقها محمد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها "عالموضة" 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية، نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوغر وشقيقها على إنكار نصبهما على الضحايا.