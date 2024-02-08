حكاية "أمشير" .. شهر العواصف والزعابيب والطقس المتقلب

أمشير هو سادس شهر في السنة القبطية أو المصرية القديمة، ويبدأ من يوم 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس في التقويم الميلادي، وهو ثاني شهر في موسم النمو بمصر القديمة، وكان يأتي عندما ينتهي فيضان النيل.

تسمية شهر أمشير

وترجع تسمية شهر "أمشير" إلى المصريين القدماء، الذين ربطوا بين تسمية الشهور القبطية وبين آلهتهم ومواسم الزراعة والطقس على مدار العام.

واسم الشهر جاء من "ميشير"، الإله الخاص بالرياح عند المصريين القدماء، لشدة الزوابع والرياح وكثرتها في هذا الشهر، وأطلقوا عليه مسمى "شيطان الزوابع".

ويعد شهر أمشير أعنف شهور السنة القبطية، حيث يطلق عليه "زعابيب أمشير"، لشدة العواصف الترابية.

كما كان المصريون القدماء يدعون أمشير "شهر النار أو الحرارة الكبيرة"، لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.

وبنهاية شهر "أمشير" تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتى بعده شهر "برمهات" فصل النماء عند قدماء المصريين الذي ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.

وفي شهر "أمشير" تكثر الرياح الشتوية، ويعتقد المصريون أن طقسه يسود خلال 10 أيام من شهر طوبة الذي يسبقه، وفي نهايته تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب، مع أعاصير أحيانًا، وتتبدل برودتها إلى "سموم" وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها.

الأمثال الشعبية

يقول المثل الشعبي: "أمشير تساوي الطويل مع القصير" بمعنى أن الزرع يتساوى فيه الطويل مع القصير، ويكثر تساقط أوراق الأشجار.

ومن الأمثال المرتبطة بالشهر: "أمشير يقول لبرمهات 10 مني خد و10 منك هات"، "أمشير يفصص الجسم نسير نسير"، "أمشير أبو الزعابيب الكتير"، "أمشير ياخد العجوزة ويطير"، "أمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قردة".

هيئة الأرصاد الجوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية في مصر، يبدأ شهر أمشير 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس، وتقع هذه الفترة في فصل الشتاء، وقد يصحبها بعض التقلبات الجوية، وتكون الفترة الأولى من "أمشير "أكثر برودة عن الأخيرة، وتنخفض الحرارة فيها عن معدلاتها الطبيعية.

وتشير الهيئة إلى حدوث بعض الموجات الباردة في شهر أمشير، وتسود حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وتشهد الفترة أيضا تساقط الأمطار، ونشاطا للرياح، واضطرابا في حركة الملاحة البحرية، وسط تقلبات كبيرة في درجات الحرارة.

ترتيب الشهور القبطية

ويبدأ ترتيب الأشهر القبطية من شهر توت من يوم 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من كل عام، شهر بابه من يوم 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر من كل عام، شهر هاتور من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من كل عام، شهر كهيك من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير من كل عام، شهر طوبة من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من كل عام، شهر أمشير من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس من كل عام، شهر برمهات من يوم 10 مارس وحتى 8 إبريل من كل عام.

وشهر برمودا من يوم 9 أبريل وحتى 8 مايو من كل عام، شهر بشنس من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو من كل عام، شهر بؤونة من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو من كل عام، شهر أبيب من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس من كل عام، شهر مسرى من يوم 7 أغسطس وحتى 5 سبتمبر من كل عام، شهر النسئ من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر من كل عام.