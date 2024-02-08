قبل زيارة أردوغان لمصر.. خبير عسكري يوضح تفاصيل صفقة المسيرات التركية

قبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستزود مصر بمسيّرات قتالية، وذلك قبل الزيارة المتوقع أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة قريباً.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية إن "عملية التطبيع بين البلدين اكتملت بشكل كبير وهي مهمة للأمن والتجارة في المنطقة". وأضاف: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات"، متابعا بالقول إنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

وقبل يومين، اجتمع وزير الإنتاج الحربي المصري ونظيره التركي لبحث التعاون في مجال الإنتاج المشترك للذخائر.

وأشار الوزير المصري محمد صلاح إلى أنه سبق أن قام فريق من الإنتاج الحربي بزيارة 3 شركات تركية خلال ديسمبر الماضي، وتمت خلالها الإشارة إلى استعداد الإنتاج الحربي المصري للتعاون مع الشركات التركية للإنتاج المشترك لذخائر، حيث يقوم أحد الجانبين بإنتاج مكونات منها، على أن يقوم الجانب الآخر بإنتاج باقي المكونات والتجميع.

الطائرات المسيرة باتت ذات أهمية كبرى في الحروب الحديثة ولها أهمية بالغة في تحقيق بعض النجاحات العسكرية اللواء أركان حرب عادل العمدة

وأعرب الوزير المصري عن اهتمام مصر بتوطين بعض تكنولوجيات التصنيع التركية الحديثة داخل خطوط الإنتاج بالشركات التابعة.