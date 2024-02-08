قبل زيارة أردوغان لمصر.. خبير عسكري يوضح تفاصيل صفقة المسيرات التركية
الخبير الاستراتيجي عادل العمدة: المسيرات التركية من الأفضل في العالم.. والتحديات الأمنية في المنطقة وأمن الطاقة وأمن المتوسط وراء تسليم أنقرة مجموعة من تلك المسيرات للقاهرة
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قبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستزود مصر بمسيّرات قتالية، وذلك قبل الزيارة المتوقع أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة قريباً.
وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية إن "عملية التطبيع بين البلدين اكتملت بشكل كبير وهي مهمة للأمن والتجارة في المنطقة". وأضاف: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات"، متابعا بالقول إنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".
وقبل يومين، اجتمع وزير الإنتاج الحربي المصري ونظيره التركي لبحث التعاون في مجال الإنتاج المشترك للذخائر.
وأشار الوزير المصري محمد صلاح إلى أنه سبق أن قام فريق من الإنتاج الحربي بزيارة 3 شركات تركية خلال ديسمبر الماضي، وتمت خلالها الإشارة إلى استعداد الإنتاج الحربي المصري للتعاون مع الشركات التركية للإنتاج المشترك لذخائر، حيث يقوم أحد الجانبين بإنتاج مكونات منها، على أن يقوم الجانب الآخر بإنتاج باقي المكونات والتجميع.
الطائرات المسيرة باتت ذات أهمية كبرى في الحروب الحديثة ولها أهمية بالغة في تحقيق بعض النجاحات العسكريةاللواء أركان حرب عادل العمدة
وأعرب الوزير المصري عن اهتمام مصر بتوطين بعض تكنولوجيات التصنيع التركية الحديثة داخل خطوط الإنتاج بالشركات التابعة.
لكن لماذا ستزود تركيا مصر بالطائرات المسيرة؟
يكشف اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن زيارة أردوغان تعني عودة الحياة لطبيعتها بين البلدين، وهو ما سيكون له أبلغ الأثر في التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وقال إن المسيرات التركية التي تعتزم تركيا تزويد مصر بها تعد من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم، ولها قدرة كبيرة على التحليق والطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة. وتابع أن الطائرة لها قدرات كبيرة في إصابة الأهداف المحددة بشكل دقيق، من على بُعد 5 كلم ومن ارتفاع 18 ألف قدم، وفي ظل ظروف جوية قاسية، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية في المنطقة وأمن الطاقة وأمن المتوسط وراء تسليم تركيا مجموعة من تلك الطائرات المسيرة لمصر. وقال إن الطائرات المسيرة باتت ذات أهمية كبرى في الحروب الحديثة، ولها أهمية بالغة في تحقيق بعض النجاحات العسكرية، ولذلك كان من الضروري أن تتزود مصر بتلك الطائرات لتكمل قوتها التسليحية، خاصة أن تركيا لها باع طويل في هذا المجال، مضيفا أن هذه الطائرة ستضيف قدرات كبيرة لتحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستقدم لتركيا أيضا مجموعة من التقنيات العسكرية التي ستساهم في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
يكشف اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن زيارة أردوغان تعني عودة الحياة لطبيعتها بين البلدين، وهو ما سيكون له أبلغ الأثر في التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وقال إن المسيرات التركية التي تعتزم تركيا تزويد مصر بها تعد من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم، ولها قدرة كبيرة على التحليق والطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة.
وتابع أن الطائرة لها قدرات كبيرة في إصابة الأهداف المحددة بشكل دقيق، من على بُعد 5 كلم ومن ارتفاع 18 ألف قدم، وفي ظل ظروف جوية قاسية، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية في المنطقة وأمن الطاقة وأمن المتوسط وراء تسليم تركيا مجموعة من تلك الطائرات المسيرة لمصر.
وقال إن الطائرات المسيرة باتت ذات أهمية كبرى في الحروب الحديثة، ولها أهمية بالغة في تحقيق بعض النجاحات العسكرية، ولذلك كان من الضروري أن تتزود مصر بتلك الطائرات لتكمل قوتها التسليحية، خاصة أن تركيا لها باع طويل في هذا المجال، مضيفا أن هذه الطائرة ستضيف قدرات كبيرة لتحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستقدم لتركيا أيضا مجموعة من التقنيات العسكرية التي ستساهم في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
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