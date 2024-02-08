اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصر تركيا أعلام شراكة اتفاق - آيستوك تعبيرية
تعبيرية
خاص

قبل زيارة أردوغان لمصر.. خبير عسكري يوضح تفاصيل صفقة المسيرات التركية

الخبير الاستراتيجي عادل العمدة: المسيرات التركية من الأفضل في العالم.. والتحديات الأمنية في المنطقة وأمن الطاقة وأمن المتوسط وراء تسليم أنقرة مجموعة من تلك المسيرات للقاهرة

القاهرة - أشرف عبدالحميد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستزود مصر بمسيّرات قتالية، وذلك قبل الزيارة المتوقع أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة قريباً.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية إن "عملية التطبيع بين البلدين اكتملت بشكل كبير وهي مهمة للأمن والتجارة في المنطقة". وأضاف: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات"، متابعا بالقول إنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

مسيرة تركية - أرشيفية
مسيرة تركية - أرشيفية

وقبل يومين، اجتمع وزير الإنتاج الحربي المصري ونظيره التركي لبحث التعاون في مجال الإنتاج المشترك للذخائر.

وأشار الوزير المصري محمد صلاح إلى أنه سبق أن قام فريق من الإنتاج الحربي بزيارة 3 شركات تركية خلال ديسمبر الماضي، وتمت خلالها الإشارة إلى استعداد الإنتاج الحربي المصري للتعاون مع الشركات التركية للإنتاج المشترك لذخائر، حيث يقوم أحد الجانبين بإنتاج مكونات منها، على أن يقوم الجانب الآخر بإنتاج باقي المكونات والتجميع.

الطائرات المسيرة باتت ذات أهمية كبرى في الحروب الحديثة ولها أهمية بالغة في تحقيق بعض النجاحات العسكرية

اللواء أركان حرب عادل العمدة

وأعرب الوزير المصري عن اهتمام مصر بتوطين بعض تكنولوجيات التصنيع التركية الحديثة داخل خطوط الإنتاج بالشركات التابعة.

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي

لكن لماذا ستزود تركيا مصر بالطائرات المسيرة؟

يكشف اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن زيارة أردوغان تعني عودة الحياة لطبيعتها بين البلدين، وهو ما سيكون له أبلغ الأثر في التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال إن المسيرات التركية التي تعتزم تركيا تزويد مصر بها تعد من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم، ولها قدرة كبيرة على التحليق والطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة.

وتابع أن الطائرة لها قدرات كبيرة في إصابة الأهداف المحددة بشكل دقيق، من على بُعد 5 كلم ومن ارتفاع 18 ألف قدم، وفي ظل ظروف جوية قاسية، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية في المنطقة وأمن الطاقة وأمن المتوسط وراء تسليم تركيا مجموعة من تلك الطائرات المسيرة لمصر.

مسؤولون أتراك: لأول مرة منذ 10 سنوات.. أردوغان يزور مصر الشهر المقبل مصر مسؤولون أتراك: لأول مرة منذ 10 سنوات.. أردوغان يزور مصر الشهر المقبل

وقال إن الطائرات المسيرة باتت ذات أهمية كبرى في الحروب الحديثة، ولها أهمية بالغة في تحقيق بعض النجاحات العسكرية، ولذلك كان من الضروري أن تتزود مصر بتلك الطائرات لتكمل قوتها التسليحية، خاصة أن تركيا لها باع طويل في هذا المجال، مضيفا أن هذه الطائرة ستضيف قدرات كبيرة لتحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستقدم لتركيا أيضا مجموعة من التقنيات العسكرية التي ستساهم في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا تكشف قيام قراصنة صينيين باختراق منظومات سيبرانية أميركية أميركا تكشف قيام قراصنة صينيين باختراق منظومات سيبرانية أميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط