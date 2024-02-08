وفد حماس يصل إلى مصر لبحث التهدئة وإطلاق الأسرى

وصل صباح اليوم الخميس إلى القاهرة وفد من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار برعاية مصرية قطرية.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من إعلان مصر أنها ستستضيف جولة مفاوضات جديدة للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، والدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع.

وأعلن مصدر مصري مسؤول أن بلاده تكثف جهدها للتوصل لهدنة بغزة والإفراج عن الأسرى، مطالباً كافة الأطراف بإبداء المرونة في المفاوضات للوصول إلى تهدئة.

وأفاد 6 مسؤولين ومستشارين إسرائيليين لشبكة "إن بي سي نيوز" NBC News، الخميس، أن إسرائيل مستعدة للسماح لرئيس حركة حماس يحيى السنوار بالخروج إلى المنفى مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء حكومة حماس في القطاع.

الصيغة النهائية للاتفاق

وقبل ذلك، سلمت حماس ردها على الاتفاق الإطاري المقترح حيث يتضمن ثلاث مراحل وهدنة 45 يوما لكل مرحلة.

وذكرت مصر أنها ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق حول الصيغة النهائية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن مصر طرحت منذ فترة قريبة إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وقالت حماس إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل الأسرى.