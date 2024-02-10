أكبر عملية نصب بمصر.. تفاصيل التحقيق مع البلوغر سلمى الغزولي ومعاونيها

عقب تصدر اسم البلوغر المصرية سلمى الغزولي محركات البحث، خلال اليومين الماضيين، فيما عرفت بقضية "المليار"، أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على المتهمة و4 آخرين في وقائع تتعلق بالنصب في تجارة الملابس، عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وأكد بيان الداخلية أن حصيلة المبالع وصلت 99 مليون جنيه.

وأعلنت أجهزة الأمن عن ضبط عناصر التشكيل العصابي بالمنوفية، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، على مواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية تكشف ملابسات القضية

وقالت الوزارة في بيان صباح اليوم السبت: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من جانب عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتضررهم من 5 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز- لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه، مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون الوفاء بذلك".

وأضافت: "أسفرت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة مديريتي أمن الجيزة والمنوفية عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع فيسبوك، وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

عمرو أديب: ازاي واحدة يدخلها في ٤٤ يوم ١٠٠ مليون جنيه؟ ومحدش يحس

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