اختيار مفاجئ.. إيمي سمير غانم تكشف عن الكوميديانة المفضلة لها

شهدت الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم الفنانة المصرية إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، ضمن عدد من النجوم المكرمين في هذه الدورة.

إيمي سمير غانم التي تزور مدينة الأقصر في صعيد مصر للمرة الأولى في حياتها، أطلت وهي تمسك بحقيبة يد تضع صورة والدها الراحل سمير غانم عليها، تخليدا لذكراه.









المهرجان شهد إقامة ندوة للثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد بمناسبة تكريمهما، حيث عبرت إيمي سمير غانم عن سعادتها الشديدة بزيارة مدينة الأقصر للمرة الأولى، معربة عن استمتاعها بتلك الأجواء.

وتحدثت عن والدها الراحل سمير غانم، الذي تشعر بأنه يتواجد إلى جوارها طوال الوقت، كما أن المحيطين بها يخبرونها بأنها تشبه والدها كلما تحدثت، حيث تتحدث بطريقة تشبهه إلى حد كبير، وهو أمر يجعلها تشعر بالرضا والسعادة، خاصة أن والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز رحلا وتركا لها تركة كبيرة تتمثل في حب الناس.

وكشفت إيمي سمير غانم عن أمنية فنية، بمناسبة تواجدها في صعيد مصر، مؤكدة أنها لطالما كانت ترغب في تقديم دور باللهجة الصعيدية، وكان هناك مشروع فني صعيدي بالفعل لكنه توقف، مشيرة إلى كون شقيقتها دنيا تجيد التحدث باللهجة الصعيدية، وهي فخورة أن والدها الراحل من أصول صعيدية، لذلك ترغب في تقديم دور بهذه اللهجة.

الفنانة المصرية كشفت عن الفيلم الأقرب لها، وهو فيلم "زنقة ستات" الذي تواجد زوجها حسن الرداد إلى جوارها فيه، لكنها تحب الفيلم بسبب الأجواء العامة الخاصة به.

وبسؤالها عن الكوميديانة الأقرب إليها، اختارت إيمي سمير غانم الفنانة الراحلة سهير البابلي، مشيرة إلى كونها مرتبطة بها للغاية، وهي أكثر من يجعلها تضحك، ووصفتها بأنها "نمبر وان" الكوميديانات، رغم وجود ممثلات كثيرات يضحكنها.

