حريق هائل في بناية تضم مكتبي إسعاد يونس ورجل الأعمال أحمد عز

شهد شارع أحمد عرابي بمنطقة شمال الجيزة في مصر، حريقاً استمر لمدة 3 ساعات متواصلة، في عقار مكون من 25 طابقا وبه 4 شركات كبرى، من بينها مكتبا الفنانة إسعاد يونس، وشركة "عز الدخيلة" المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز.

وكشفت معاينة النيابة العامة بشمال الجيزة، أمس السبت، سبب اشتعال النيران في الطابق الـ25 بعقار في منطقة المهندسين، إذ أفادت المعاينة بأن ماسا كهربائيا نتج عن شرز بأجهزة التكييفات الخاصة بمكتب إحدى شركة الزيوت وراء الحريق، الذي استمر نحو 3 ساعات ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

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تضرر شركة الزيوت ودار نهضة مصر

وأفادت المعاينة، بأن الحريق دمر محتويات شركة الزيوت عن آخرها وامتد لمقر مكتب مدير دار "نهضة مصر" للنشر وأحدث به بعض التلفيات، وباستدعاء مالكي الشركة أشاروا إلى أنهم فوجئوا بأفراد الأمن الذين يحرسون العقار بإبلاغهم بتصاعد الأدخنة إذ كان اليوم إجازتهم ولم يتواجد أحد من الموظفين بالشركة سوى عدد محدود من عمال الصيانة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

واتضح من المعاينة أن مواد سريعة الاشتعال ساعدت في امتداد النار إلى مقر الشركة، إذ كانت بداية الحريق من "المنور" حيث أجهزة التكييفات وصلها شرز جراء أعمال صيانة كان العمال يجرونها أثناء صيانة "مواسير" صرف صحي وغيرها.

يذكر أن العقار عبارة عن مقر إداري على مساحة 800 متر مكون من 25 طابقًا وبه 4 شركات كبرى، أبرزها الشركة العربية للإنتاج السينمائي المملوكة للفنانة إسعاد يونس وشركة عز الدخيلة، ملك أحمد عز، وشركة دار نهضة مصر، وشركة السويس للزيوت.

السيطرة على النيران

إلى هذا، سيطرت الحماية المدنية على النيران، من دون حدوث خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتأكد من قوات الحماية المدنية عن وجود وسائل الأمان الصناعي والسلامة المهنية داخل مقر الشركة محل الواقعة من عدمه.