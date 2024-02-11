هارب من أحكام بـ247 سنة سجن.. ضبط صاحب صيدليات في مصر

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، القبض على مالك سلسلة صيدليات شهيرة مقيم بالقاهرة، وهارب من 103 قضايا، سقط في قبضة أمن الجيزة.
ونجحت أجهزة الأمن في الجيزة في ضبط المتهم الهارب من 247 سنة سجنًا، وكفالات مالية، في عدد 103 قضية جزئي ومستأنف بتهم شيك، وتهم تبديد.
هاربون من تنفيذ الأحكام
وكانت مأمورية أمنية بمباحث تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع مباحث الجيزة، تمكنت من ضبط مالك مجموعة الصيدليات المقيم بمحافظة الجيزة، لتنفيذ أحكام بالسجن 247 سنة وكفالات مالية.
وفي ذات السياق أيضا، تم ضبط مزارع مقيم بمحافظة البحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 31 حكما، بإجمالي حبس 19 سنة وستة أشهر بتهم تبديد.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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