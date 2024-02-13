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إنطلاق فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب
من فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

الجيش المصري يعلن بدء تدريب مشترك مع بريطانيا في مجال "مكافحة الإرهاب"

المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية يعلن بدء تدريب مشترك مع بريطانيا في مجال "مكافحة الإرهاب"

القاهرة - العربية.نت
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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بدء تدريب مشترك مع بريطانيا في مجال "مكافحة الإرهاب"، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام.

وذكر المتحدث العسكري أن فعاليات التدريب تجري في "ميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة" في مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي "في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة".

وأضاف أن "من المُخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين".

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وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري فإن فعاليات التدريب بدأت باصطفاف ودمج القوات واستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب.

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