السيسي يلتقي رئيس الـ"سي. آي. أيه".. تأكيد مصري أميركي حول وقف النار في غزة

أكدت مصر وأميركا على استمرار التشاور والتنسيق المكثف حول الأوضاع في غزة لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

تثمين الجهود المصرية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، أن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأميركية، كما نقل بيرنز تحيات الرئيس بايدن للرئيس وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة.

وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن، حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز قد التقى اليوم ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين مصريين في القاهرة، "لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة". وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن انعقاد الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، أن الحكومة قررت رسميا المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني الذي يعقد بمشاركة أميركية ومصرية وقطرية لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد تردد لأيام في ظل ما وصفها الإسرائيليون بالمواقف المتصلبة لحماس في صفقة التبادل.

وبحسب الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء نيتسان ألون.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس، وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28,340 قتيلا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.