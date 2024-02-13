اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدولار الأميركي (صورة تعبيرية)
الدولار الأميركي (صورة تعبيرية)
اقتصاد مصر

مصر تواصل ملاحقة مافيا السوق السوداء.. ضبط 44 قضية اتجار خلال 24 ساعة

تشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والاستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تواصل مصر الضرب بيد من حديد للقبض على مافيا الدولار في السوق السوداء، التي هددت اقتصاد البلاد وأدت لارتفاع سعر العملة الأميركية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت 70 جنيهاً للدولار الواحد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، اليوم الثلاثاء، وخلال 24 ساعة، عن ضبط 44 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط مافيا السوق السوداء

وتشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والاستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

"المركزي" المصري يطلب من البنوك حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية قصص اقتصادية "المركزي" المصري يطلب من البنوك حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدق منذ أيام على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.

وقد أقر السيسي القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط