رانيا يوسف: لا أخاف من الهجوم أو الانتقاد

بعد نشاطها الكبير في عام 2022 على مستوى الأعمال التليفزيونية، إلا أنها لم تقدم سوى عمل واحد في 2023، وستعود هذا العام بعدد كبير من الأعمال بالإضافة إلى عرض فيلم سينمائي لها وهو "الملكة" والذي لم يحظ بنجاح كبير ولكنه كان بمثابة عودة بعد غياب عن السينما، كما أشارت في حوارها مع "العربية.نت"، مؤكدة أنها لم تقرأ الانتقادات التي تعرض لها الفيلم، ولكنها كممثلة وجدت القصة جيدة لفيلم خفيف وهو ما حمسها للمشاركة فيه.

وأشارت أنها تعمل على 3 أعمال تليفزيونية وهي "جريمة منتصف الليل" و"فوبيا" و"وبقينا اتنين" والتي ستعرض خلال الفترة القادمة، إنها الفنانة المصرية رانيا يوسف.



آخر عمل لكِ هو فيلم "الملكة" الذي لم يحقق نجاحا كبيرا ولقي انتقادات لاذعة؟

تحمست للفيلم، فهو تجربة مختلفة ووجدتها جيدة لفيلم خفيف، وسعدت بالتعاون مع فريق العمل، وبفكرة البطولة الجماعية، وبالطبع البطلة الأولى هالة صدقي، والحقيقة لم أتابع ردود الفعل على الفيلم بسبب انشغالي بالتصوير خلال تلك الفترة.

هل هذا العمل يمثل عودتك للسينما بعد 4 سنوات كاملة؟

بالفعل فلقد كانت آخر الأفلام التي شاركت بها هي "دماغ شيطان" و"أسوار عالية" و"صندوق الدنيا" في عام 2020، كانت هناك مشروعات ولكنها توقفت فترة الكورونا، وهناك مشروعات قيد التنفيذ وأخرى لم تعرض، فلدي فيلم "ورد ريحان" وهو فيلم لم يعرض حتى الآن من بطولتي وأحمد الفيشاوي، وهناك فيلم آخر "خلي بالك من اللي جاي" وهو بطولة جماعية مع مجدي كامل وصلاح عبد الله وإدوارد وإخراج عادل الأعصر، وانتهيت منه منذ فترة طويلة.

وبعد العيد لدي عملين آخرين وهما "زبدة سايحة" والتاني اسمه "فيها لخفيها”، حيث أنتظر البدء فيهما بعد شهر رمضان وانتهاء جميع الفنانين من ارتباطاتهم الدرامية.

ماذا عن فيلم "التاروت"؟

هناك مشاهد لم أنته من تصويرها ضمن أحداث الفيلم، حيث توقف تصويره بسبب مشاكل إنتاجية، فلم أحصل على الدفعة الأخيرة من الأجر المتفق عليه فى الفيلم ولا أعلم مصيره، فلقد أوقفت التصوير منذ فترة وانشغلت بتصوير باقي أعمالي.

ومن السينما إلى الدراما يعرض لك قريبا مسلسل "وبقينا اتنين"؟

سعيدة بأن هذا العمل سيرى النور أخيرا، فهو من الأعمال التي أحببتها، وكان من المفترض عرضه في أواخر العام الماضي، لكنه تأجل بسبب وفاة الراحل طارق عبدالعزيز وقت التصوير والتي حدثت بشكل مفاجئ، فالوفاة المفاجئة للفنان طارق صدمتنا جميعا في الكواليس، ولكن لن يظهر تأثيرها في الأحداث بعد التعديلات التي جرت للإبقاء على المشاهد التي صورها، ولكن تأثير غياب دوره لن يؤثر على الأحداث.

حدثينا عن العمل وما الذي يناقشه؟

العمل يقدم ما يحدث بعد الطلاق على الطرفين، وعلى الأبناء، من خلال قصة زوجين أقدمها أنا وشريف منير يتخذان قرارا بالطلاق، وما يحدث بينهما من العديد من المواقف، والحقيقة أن الشخصية ثرية بشكل كبير جدا، وبها الكثير من التفاصيل وتختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

حدثينا عن مسلسل "جريمة منتصف الليل"

من الأعمال المميزة التي قرأتها مؤخرا، كتبها السيناريست محمد الغيطي، حيث يقدم معالجة درامية لأحداث مرتبطة بالواقع، والحقيقة لقد تحمست للمشاركة فيه بسبب طريقة كتابته المشوقة، وسعيدة بأنه سيعرض في السباق الرمضاني.

ما هي الشخصية التي ستقدمينها من خلال هذا العمل؟

أقدم شخصية الراقصة الشهيرة "ريري" لديها ابنة تدعي "ميسون"، وعندما تقع الحادثة الأساسية في العمل التي يدور حولها الأحداث، سيتم الكشف من خلال الحلقات ما يحدث لها وعلاقة ابنتها بمن حولها، وعلاقتها هي بالمحيطين بها من خلال 15 حلقة فقط، وبسبب الدور استعانت بمدرب رقص حتى يقوم بتعليمي بعض الحركات لتقديمها في عدد من المشاهد.

كيف تدور أحداث العمل؟

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة، كمايستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

رد فعلك بعد أن تصدرتِ التريند بسبب الصور التي انتشرت لكِ ببدلة الرقص؟

عرفت بذلك والكثيرون يقولون لي بأن الصور "مكسرة الدنيا"، فيكون ردي بالتريث حتى يتم العرض إن شاء الله، ووقتها ستكون الأمور مختلفة تماما.

ألا تشعرين بالقلق من الهجوم؟

لا في الحقيقة، وأدعو كل من هاجم الصور قبل مشاهدة العمل نفسه، أن ينتظر إلى أن يشاهد المسلسل أولاً ثم يقوم بالهجوم المناسب وقتها، فالمسلسل حلو والموضوع مميز، ويستحق أن أقدمه.

هذا المسلسل يعد التعاون الأول بينك وبين المخرج عصام شعبان؟

سعدت بالعمل معه، وشعرت بالراحة، فهو متمكن من أدواته بشكل كبير لتقديم القصة بأفضل صورة من خلال تجربة درامية مختلفة، مستفيداً من خبرات متراكمة اكتسبها خلال سنوات عمله مع عدد من كبار المخرجين.

وأخيراً ماذا عن مسلسل "ابن حرام"؟

أقدم من خلاله شخصية تدعى دعاء، وهي شخصية انتهازية ووصولية وجشعة جدا، ولديها مبدأ وهو من الممكن أن تفعل أي شيء للوصول لأهدافها، وأعتقد أن اسم “ابن حرام” اسم مؤقت، والحقيقة إنني أحب فريق العمل المشارك في المسلسل، فأنا أحب مدحت صالح كمطرب قبل أن يكون ممثلا، كما أن منة فضالي حبيبتي، وسعيدة بتواجدي مع الأستاذ الكبير خالد زكي، وقد تعاونت معه في بداياتي.

وكيف ترين مشاركة ابنتك نانسي في المسلسل؟

ليس لي أي دخل في موضوع مشاركتها في المسلسل نهائيا، وصناع العمل عندما رأوا أنها تشبهني قالوا نستفيد منها في العمل فقط.