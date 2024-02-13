وفاة محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم القاعدة السابق
أدين في قضية العائدين من ألبانيا وأودع سجن طرة شديدة الحراسة.. وأفرج عنه 17 مارس عام 2011
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توفي اليوم الثلاثاء محمد الظواهري، القيادي المتطرف والشقيق الأصغر لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة السابق عن عمر ناهز الـ71 عاماً.
ولد محمد الظواهري عام 1953 بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة عام 1974، وانضم إلى "جماعة الجهاد". كما اتهم في "قضية الجهاد" عام 1984. وسافر عدة مرات لأفغانستان للمشاركة في المعارك هناك.
أدين في قضية العائدين من ألبانيا، وأودع سجن طرة شديدة الحراسة المعروف بـ"سجن العقرب"، وأفرج عنه 17 مارس عام 2011.
وكانت واشنطن قد أعلنت في العام 2022 مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بغارة جوية في أفغانستان.
وتولى الظواهري قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأميركية خلال غارة ليلية في عمق باكستان حيث كان يختبئ.
وفي نوفمبر 2020، انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد، وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بالربو، فيما نفى الظواهري بنفسه تلك الشائعات بخروجه في فيديو في سبتمبر 2021، متحدثاً في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر حتى أعلنت واشنطن مقتله في العام 2022.
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