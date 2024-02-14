أشرف عبدالباقي: استعنت بمدرب تمثيل لأول مرة منذ 38 سنة!

كتب الكثيرون عنه خلال الفترة الماضية أنه أعاد اكتشاف نفسه مرة أخرى، حيث أكد الجمهور والنقاد أن أداءه متميز بما يكشف عن أن أشرف عبدالباقي موهبة لا تنضب ولا تفقد بريقها مع مرور الزمن، وأنه قادر على تجسيد كل الشخصيات بتميز بما يضيف إلى الأعمال التي يشارك بها، مؤكدين أن نجاحه في تجسيد شخصية "تامبي" في مسلسل "جولة أخيرة"، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات، إلى الدرجة التي جعلت المشاهدين لا يشعرون أنه يمثل، فضلًا عن خروجه من عباءة الكوميديا وتقديمه الدور بحرفية بالغة.

وأوضح الفنان أشرف عبدالباقي في حواره مع "العربية.نت" أنه رحب بتقديم شخصية "تامبي" لأنها شخصية من لحم ودم، ولا يشغله أن يؤدي دورا أساسيا أو دورا ثانويا.

ما الذي حمسك لتقديم هذه الشخصية بالرغم من أنها ليست بطولة؟

عندما قرأت السيناريو وجدت أن تركيبة الدور كلها جديدة سواء رياضة الـ "إم إم إي" أو مشكلة الزهايمر، كما أني عندما قرأت وجدت أنها شخصية من لحم ودم، لها مواقفها وشخصيتها وموضوعها، فهي تركيبة جديدة بالنسبة لي لم أقدمها من قبل، له تفاصيله وحكاياته، بالإضافة إلي فكرة التعاون مع صديقي أحمد السقا فلقد تشاركنا معاً عملين ظهر خلالهما كضيف شرف وهما "رشة جريئة" و"على جنب يا أسطي" فقط.

وكيف وجدت التعاون مع السقا في الكواليس؟

لدينا معرفة قوية ببعضنا البعض لسنوات طويلة، ولكن لم نجتمع في عمل بشكل كبير، فكما قلت السقا ظهر معي في عملين ولكن كضيف شرف، فهو بالنسبة لي فنان وإنسان كبير، ومشاركتنا في هذا العمل فرصة رائعة، فقد كانت هناك أجواء مختلفة في داخل العمل وفي الكواليس خاصة، وأن التصوير بالكامل كان في لبنان.

في المسلسل تقدم البطولة الثانية وليست الأولى فكيف كان تعليقك عندما قرأت الورق؟

أنا أحب الفن وأحب ما أقدمه لجمهوري، فالمهم فيما نقدمه هو النتيجة، فالدور الجيد لا يقاس بمدى تأثيره وليس بحجمه ومساحته، فأنا أفضل الظهور بالقليل من المشاهد التي يترقبها الجمهور أفضل من الظهور بلا طعم لمجرد الظهور.

وكيف قمت بالتحضير لها بكل تفاصيلها المختلفة؟

"تامبي" بالنسبة لي لم تكن شخصية سهلة، فلقد عكفت على صنع تاريخ لها، واستعنت برامي الجندي كمدرب للتمثيل، فلأول مرة أتعامل مع مدرب تمثيل بعد 38 سنة في المجال، وكنت سعيد بالتعاون معه، حيث رسمنا تفاصيل الشخصية بالكامل طريقة كلامه ونقاط الضعف والقوة لديه إلى أن أصبح لدينا تامبي بكل تفاصيله.

هل شخصية تامبي فيها تشابه مع شخصيتك؟

هذه المرة للأسف شخصية "تامبي" مختلفة تماما وبعيدة عن شخصيتي نهائيا، وكان رامي دائما متواجد بعد "بروفة" كل مشهد يساعدني علي أن أملك تفاصيل الشخصية، كما أن زوج ابنتي الوسطى مدرب ولاعب محترف لرياضة (إم إم إي) القتالية، وهو من عرّفني بهذه اللعبة لأول مرة، وكنت أسأله عن أحكام اللعبة، وحينما عرض علي المسلسل كان لدي معلومات كافية، فشخصية "تامبي" هو مدرب "شجيع" الذي يقدمه أحمد السقا، ويسعى لإعادته إلى حلبة السباق من جديد، جامعاً بين القوة بوصفه مدرباً لرياضة عنيفة، والضعف سواء لخوفه على "شجيع" أو حيرته في رحلة البحث عن ابنه.

على الرغم من أن الشخصية بعيدة عن الكوميديا ولكنك أضفت لها ملمحا كوميديا؟

"تامبي" شخصية طبيعية لها جانب إنساني ولكنها ليست كوميدية، ولكنها ثرية بملامح عديدة وهو أكثر شيء جذبني لها، كما أن الكوميديا نابعة من مواقف درامية.

مسلسل جولة أخيرة هو التعاون الأول الذي يجمعك بالمخرجة مريم أحمدي؟

هي مخرجة متميزة، بداية من اختيارها لموضوع صعب، به مشاهد أكشن، وتنفيذها ليس سهلاً على مخرجة، لكنها استعانت بمحترفين، وحينما بدأتُ مشاهدة الحلقات تأكدت أنها صنعت حالة فنية ناجحة.

كيف وجدت ردود فعل الجمهور على دورك في المسلسل؟

سعدت بها في الحقيقة، فلقد كانت ردود الأفعال عليه قوية وجميلة والحمد لله، وهذا دليل أن العمل وصل إلى الجمهور وتفاعل معه بهذا الشكل.

وهل ستفضل التركيز أكثر على الأدوار التراجيدية خلال الفترة القادمة بعد نجاح جولة أخيرة؟

حسب الأدوار التي تعرض علي.