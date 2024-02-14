إعلان لبيع السكر في مصر على "فيسبوك".. والداخلية توضح
تبين أن الرجل، ذا السوابق، كان يحاول النصب على رواد فيسبوك من دون امتلاكه لكميات من السكر
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع "فيسبوك" بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادى محدد.
بالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه عاطل عن العمل يقيم بمحافظة قنا وسبق اتهامه في 6 قضايا ومحكوم عليه فى 5 قضايا أخرى.
وبمناقشته أقر بقيامه بنشر إعلان وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، حيث لم يستدلِ على حيازته لأي كميات من السكر أو أي مواد تموينية، وإنما قام بذلك بغرض الحصول على مبالغ مالية والنصب على الراغبين في الشراء من خلال إرسالهم مبلغ مقدم "عربون" قبل إتمام الشراء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتولت النيابة العامة التحقيق.
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