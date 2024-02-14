اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فندق - تعبيرية آيستوك
تعبيرية

ضبط فندق شهير بمصر تُدار فيه أعمال مخلة.. ومفاجآت خلال المداهمة

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط فندق شهير بمدينة المنصورة مخصص لممارسة الأعمال المخلة والمنافية للآداب

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط فندق شهير بمدينة المنصورة شمال البلاد، مخصص لممارسة الأعمال المخلة والمنافية للآداب.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بقيام بعض العاملين بالفندق بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية داخل غرفه، ومع عاملات بالفندق للراغبين في ذلك مقابل مبالغ مالية.

"ربنا يكتب الخير لينا".. شيري عادل تعلن انفصالها عن طارق صبري  مصر "ربنا يكتب الخير لينا".. شيري عادل تعلن انفصالها عن طارق صبري 
مادة اعلانية

مداهمة الفندق

وكشفت التحريات أن "عبدالعزيز.س"، 49 عاما، ويعمل مديرا للفندق بمدينة المنصورة، ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه و"سمر.إ.إ. "، 35 عاما، عاملة بالفندق، ومقيمة بإحدى قرى مركز طلخا، يتوليان إدارة الأعمال المنافية داخل غرفاته.

وعقب التأكد من صحة المعلومات جرت عملية مداهمة للفندق، حيث تم ضبط نزيلين خلال قيامهما بممارسة الرذيلة مع عاملتين بالفندق داخل غرفتين، كما عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية كبيرة من حصيلة أرباحهما في ممارسة تسهيل الأعمال المنافية وضبط هواتف محمولة وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة الرذيلة بمقابل مادي بدون تمييز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط