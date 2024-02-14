ضبط فندق شهير بمصر تُدار فيه أعمال مخلة.. ومفاجآت خلال المداهمة

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط فندق شهير بمدينة المنصورة شمال البلاد، مخصص لممارسة الأعمال المخلة والمنافية للآداب.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بقيام بعض العاملين بالفندق بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية داخل غرفه، ومع عاملات بالفندق للراغبين في ذلك مقابل مبالغ مالية.

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مداهمة الفندق

وكشفت التحريات أن "عبدالعزيز.س"، 49 عاما، ويعمل مديرا للفندق بمدينة المنصورة، ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه و"سمر.إ.إ. "، 35 عاما، عاملة بالفندق، ومقيمة بإحدى قرى مركز طلخا، يتوليان إدارة الأعمال المنافية داخل غرفاته.

وعقب التأكد من صحة المعلومات جرت عملية مداهمة للفندق، حيث تم ضبط نزيلين خلال قيامهما بممارسة الرذيلة مع عاملتين بالفندق داخل غرفتين، كما عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية كبيرة من حصيلة أرباحهما في ممارسة تسهيل الأعمال المنافية وضبط هواتف محمولة وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة الرذيلة بمقابل مادي بدون تمييز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.