مجدداً.. السلطات المصرية تضبط دولارات مزيفة

مجدداً.. ضبطت السلطات المصرية دولارات مقلدة ومزيفة في الأسواق بالبلاد، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أكدت قيام 6 أشخاص، لثلاثة منهم سوابق جنائية، بتكوين تشكيل عصابي لترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن المتهمين اتخذوا من شقة مملوكة لأحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مضيفة أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 17 ألفا و700 دولار مزيفة و98 ألف جنيه، و5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتابعت الوزارة أنه عثر بحوزة المتهمين على 8 قطع سلاح أبيض وبندقية صيد وأقراص مخدرة وكمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتهم اعترفوا بتحصلهم على العملات المقلدة من مالك مقهى، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مُحبوس على ذمة قضية تقليد عملة أجنبية.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.

مافيا الدولار في مصر

وكانت السلطات المصرية قد واصلت حملاتها لضبط مافيا تجارة النقد الأجنبي والذين يضاربون في أسعار العملات ما أدى لارتفاع سعر الدولار لأرقام كبيرة وخلال مداهماتها ضبطت دولارات مقلدة ومزيفة في الأسواق.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء الماضي أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية كشفت قيام 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وقبل أيام ضبطت السلطات كميات مزيفة من النقد الأجنبي مع موظف بإحدى الشركات كان ينوي استبدالها في أحد البنوك الكبرى.

وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على المندوب لحيازته كمية مزورة من النقد الأجنبي بلغت 102 ألف دولار.

وتبين أن المندوب حاول تغيير المبلغ بفرع لبنك كبير بمدينة سمنود في محافظة الغربية، فاكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالي 720 ورقة من فئة 100 دولار.

وقبل ذلك أيضاً تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجلين وسيدة وبحوزتهم مبلغ مالي مزوّر، وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وبضبط المتهم تبين أنه عاطل عن العمل يقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مزوّرة، محلية وأجنبية. وبمواجهته اعترف بتكوينه عصابة تخصصت في تقليد العملات المحلية والأجنبية.