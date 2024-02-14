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فيديو.. مصرع 15 وإصابة 7 بحادث تصادم على طريق صحراوي بمصر

الحادث نجم عن تصادم بين سيارة نقل و4 سيارات أجرة

القاهرة –العربية نت
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قالت مصادر طبية وشهود إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم مساء الثلاثاء على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بمدينة العامرية بالإسكندرية، شمال مصر.

وأبلغ شاهد عيان بأن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة نقل و4 سيارات أجرة (ميكروباص) ما تسبب في وقوع الكثير من القتلى والمصابين.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة نقل كانت تحمل مواد بناء وحافتلي ركاب، ما تسبب في انقلاب إحدى الحافلتين واحتراق أجزاء من أخرى، وتحطم سيارة ملاكي أسفلهما، وسقوط قتلى وجرحي بلغ عددهم 15 قتيلا و7 جرحى.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تفاوتت إصاباتهم ما بين كسور وارتجاج في نزيف بالبطن والصدر والمخ وكدمات متعددة في أنحاء الجسد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها. .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق .

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