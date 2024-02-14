"ربنا يكتب الخير لينا".. شيري عادل تعلن انفصالها عن طارق صبري

عقب عدة سنوات من الزواج، الذي تخلله العديد من الشائعات، أثار كل من طارق صبري وشيري عادل حالة من الجدل الواسع، بعد إعلان شيري عادل قرار الطلاق الرسمي بينهما يوم عيد الحب، وذلك بعد سلسلة من النفي في الفترة الماضية، خاصة بعد قرار حذف صورهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو الأمر الذي كان يشير إلى انفصالهما.

ومساء أمس الثلاثاء أعلنت الفنانة شيري عادل، انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري، ونشرت الفنانة المصرية، عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" من خلال حسابها على موقع "إنستغرام: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

من جانبه أعلن الفنان طارق صبري انفصاله عن شيري عادل، بنفس الطريقة وعبر خاصية "ستوري" أيضاً : "تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين".

وكان الثنائي قد قاما منذ فترة بحذف صورهما معاً في توقيت واحد على حساب كل منهما، بعد انتشار أقاويل في الفترة الماضية عن نشوب خلافات بينهما.

قصة حب

وكانت الفنانة شيري عادل سردت من قبل تفاصيل زواجها من الفنان طارق صبري، خلال لقاء تلفزيوني سابق، مؤكدة أن علاقة جمعتهما منذ سنوات أدت لقربهما من بعضهما بشكل مفاجئ.

وقالت: "كنا نعرف بعض من أيام مسلسل (بنات سوبر مان) ومثلنا مع بعض، وكنا زملاء وبنتقابل لو في حاجة تبع النقابة أو غيره، فجأة قربنا من بعض جدًا في فترة صغيرة وحبينا بعض".