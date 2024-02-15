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سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

بعد نشرها فيديو فاضح.. القبض على بلوغر مصرية شهيرة

القاهرة –العربية نت
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بعد نشرها فيديو فاضح، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على التيك توكر "سوزي أيمن" والشهيرة باسم سوزي الأردنية بتهمة "التعدي على القيم الأسرية" من خلال نشر وترويج فيديو تسب فيه والدها بألفاظ خادشة.

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جاء ذلك بعد تقديم مؤسس حملة تطهير المجتمع المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفتاة بتقديم فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع.

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وأكد لـ"العربية نت" أن محتوى هذه الفيديوهات يهدم القيم الاسرية والإجتماعية ويهدم الثوابت التي تعزز وتطالب باحترام الوالدين والإحسان إليهما.

اتهمت والدها

وقال فرحات إن الفتاة من منطقة المطرية في القاهرة واطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، مضيفاً أنها نشرت فيديو مؤخراً تتطاول فيه على والدها وتحقر من شأنه أمام العامة وتتهمه بالاستيلاء على أموالها.

وأضاف أن الفيديو انتشر على نطاق واسع وراج بين الشباب ومواقع التواصل لذلك تقدم ببلاغه للمطالبة بسرعة القبض على البلوجر وإحالتها للمحاكمه العاجلة.

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