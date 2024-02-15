لغز العثور على جثة طالب مصري مشطور نصفين ومقيد اليدين

جريمة بشعة شهدتها مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية المصرية، فقد عثر على جثة طالب بالصف الأول الثانوي، كان قد اختفى منذ الثلاثاء الماضي، مقسومة نصفين في "شوال" بمصرف قرب قرية النقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص في العقد الثاني من عمره مشطورة نصفين داخل شيكارة.

بالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى"إيهاب.أ.ع" 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، مُبلغ بتغيبه، وجرى العثور على جثته بـ "ترعة"، مقيد اليدين ومشطورة إلى نصفين.

طلب فدية 100 ألف جنيه

وبسؤال والده، أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بتغيبه بعد أن انقطع الاتصال به عقب خروجه من الدرس.

وقال والده، إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية، واطمأنت عليه، ثم عاودت الاتصال مرة أخرى فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد وطلب مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدا احتجازه لنجلهما.

عدة ساعات مرت في البحث عن الطالب وأبلغ والده الشرطة، مشيرا إلى أنه يمتلك معرض أدوات منزلية وربما الطمع ما دفع أحدهم لاختطاف ابنه وطلب فدية، لكن أثناء البحث كانت الفاجعة بالعثور على جثة الطالب إيهاب داخل جوال ومشطورة نصفين وملقاه في مصرف "بحر التبن"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

البحث عن الجناة

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي للتشريح، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وشكلت مباحث الدقهلية بمعاونة الأمن العام فريق بحث، للتوصل لهوية الجناة والدافع وراء ارتكابهم الجريمة، حيث يتم البحث عن الموقع الجغرافي الأخير لهاتف الطالب المجني عليه أثناء طلب فدية من أسرته.