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(تعبيرية من آيستوك)

طعن مسؤول حكومي مصري داخل مكتبه.. والقبض على الجاني

القاهرة - العربية.نت
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واقعة مؤسفة شهدها مقر مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال مصر، حيث تعرض مسؤول في المجلس لاعتداء داخل مكتبه.

في التفاصيل تلقت السلطات بلاغاً بتعرض سكرتير مجلس مدينة الزقازيق، أيمن عبد اللطيف، لاعتداء من أحد موظفيه بسلاح أبيض، بسبب خلافات في العمل ووجود دوافع لدى الموظف للانتقام من مديره.

سكرتير مدينة الزقازيق المصاب أيمن عبد اللطيف
سكرتير مدينة الزقازيق المصاب أيمن عبد اللطيف

طعنه في رأسه وصدره

وتبين أن عبد اللطيف فوجئ باقتحام أحد موظفيه المكتب وتوجيه السباب له وطعنه بسلاح أبيض في رأسه وصدره.

فأنقذ الموظفون سكرتير المدينة من اعتداء زميلهم، ونقلوه للمستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة.

فتح تحقيق عاجل

فيما قرر محافظ الشرقية، ممدوح غراب، فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وزيارة سكرتير مجلس المدينة المصاب بمنزله للاطمئنان على حالته. كما وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية له.

محاقظ الشرقية خلال زيارته سكرتير مدينة الزقازيق المصاب
محاقظ الشرقية خلال زيارته سكرتير مدينة الزقازيق المصاب

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الموظف المعتدي وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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