حرب غزة.. صور لتعزيزات وحشود مصرية على الحدود تشعل التواصل

فيما تتصاعد المخاوف من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الملاصقة لحدود مصر، والتي تؤوي 1,4 مليون نازح فلسطيني، انتشرت عشرات الصور لتعزيزات وحشود مصرية على الحدود.

وادعى ناشرو تلك المشاهد على مواقع التواصل، أنها تظهر ما قيل إنّها تعزيزات مصرية متجهة إلى الحدود مع قطاع غزة.

قديمة!

لكن تلك الصور كلّها قديمة، وهي بالتالي لا تُظهر حشوداً مصرية في الساعات الماضية مثلما توحي المنشورات، رغم أن بعض وسائل الإعلام العربية والغربية تحدثت بالفعل عن تعزيزات مصرية إضافية خلال الأيام الماضية.

فالصورة الأولى، التي تُظهر ناقلات مدرّعات، نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" في العام 2012، وهي ملتقطة في منطقة العريش وتحديداً في التاسع من آب/أغسطس من ذلك العام.

في حين نشرت التالية بأكتوبر الماضي، وهي تُظهر مدرعات للجيش المصري قرب الحدود المصرية مع غزة، وفق فرانس برس.

أما الصورة التي تُظهر طائرة حربية على مدرج، فهي منشورة على موقع لمصور صحافي، قال إنها مصوّرة في 15 يناير 2020 في مصر.

يذكر أن تلويح إسرائيل بشن هجوم على رفح المكتظة بالنازحين كان أثار خلال الأيام الماضية قلقاً دولياً وعربياً، لاسيما في مصر التي حذرت مرارا وتكرارا منذ اندلاع الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر من التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع المحاصر.

وأمس الخميس، أكد مجددا محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات للصحافيين، أن "الموقف المصري واضح وصريح وقد تم الإعلان عنه من قِبل القيادة السياسية فور وقوع الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو عدم السماح بتهجير سكان غزة قسريا إلى مصر نهائيا".

كما أكد أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات في حال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في المحافظة الفلسطينية الحدودية.