وزير مصري عن حفر أنفاق بسيناء: "ساعة والجيش يكون هناك"

أكد وزير النقل المصري كامل الوزير، أهمية مشروع قطار تنمية سيناء الذي يهدف إلى ربط سيناء بباقي أنحاء مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت حفر 5 أنفاق جديدة "ليكون الجيش في سيناء خلال ساعة واحدة".

"كوبري الفردان"

وأشار خلال تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية إلى أن هناك محاولات "إنشاء كوبري" لربط سيناء بمصر بدأت منذ عام 1920، قبل بدء إنشاء القناة عام 1956، موضحا أن مصر نجحت أخيرًا عام 2001 في إنشاء كوبري الفردان عند الكيلو 68 لربطها بباقي مصر.

وأوضح أن كوبري الفردان الذي تم إنشاؤه على قناة السويس كان مصممًا لقطار واحد فقط، مما كان يعني أنّ القطارات المتجهة من الشرق إلى الغرب كانت تنتظر مرور القطارات المتجهة من الغرب إلى الشرق قبل أن تعبر، واستمر هذا النظام لمدة 10 سنوات حتى عام 2011.

"اختفوا فجأة"

فيما أشار إلى أن الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة عام 2011 أدى إلى خسارة نحو 60% من مساحة الكوبري، قائلا: "مع الانفلات الأمني خط الفردان البالغ 100 كيلو حتى بئر العبر والـ 44 كيلو من بالوظة حتى شرق بورسعيد اتشال منهم من 50 إلى 60%، تقريبا في حدود 80 كيلو اتشالوا بالكامل راحو فين محدش عارف اختفوا فجأة؟".

"ساعة والجيش يكون هناك"

وأضاف أن الانتقادات الموجهة إلى هذه المشروعات تنبع من رغبة بعض الأطراف في منع مصر من تحقيق التنمية والتطور في سيناء، قائلا: "سيناء جزء عزيز من مصر، مصر لم تحتلها أو تستول عليها من أحد، مصر بدأت بإنشاء 5 أنفاق، ومع نفق الشهيد أحمد حمدي أصبح عددها 6، في خلال ساعة الجيش المصري يكون متواجد في سيناء".

كما أوضح أن مشروع إنشاء أنفاق قناة السويس يأتي في إطار خطة تنمية سيناء التي بدأتها مصر عام 2014 بهدف تسهيل حركة الأفراد بين سيناء وباقي أنحاء مصر، موضحا أن الانتقادات التي وجهتها إسرائيل والبعض الآخر لإنشاء هذه الأنفاق هي نفس الانتقادات التي وجهت لمشروع حفر قناة السويس الجديدة.

من المعروف أن شبه جزيرة سيناء هي بوابة مصر الشرقية والجسر الذي يربط قارتي إفريقيا وآسيا، ومساحتها 61 ألف كيلومتر مربع أي نحو 6 بالمئة من مساحة مصر.