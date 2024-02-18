بعد ساعات من إخلاء سبيلها.. حريق بمنزل البلوغر المصرية الشهيرة سوزي الأردنية

تصدر اسم البلوغر المصرية الشهيرة، سوزي الأردنية، مواقع التواصل بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها، مساء أمس السبت، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، حيث ظهرت في مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة، وكانت تسب وتقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، كما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

بعد الفيديو المنتشر.. القبض على التيك توكر "سوزي" لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.#العربية_مصر pic.twitter.com/DW8l4ZVVVI — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) February 15, 2024

واليوم الأحد، وبعد ساعات قليلة من إخلاء سبيلها، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة اندلاع حريق داخل منزل والد فتاة التيك توك سوزي الأردنية بالقاهرة، نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.

رجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق جراء ماس كهربائي، وأتت النيران على كامل محتويات المنزل.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه وملابسات اندلاعه.

صاحبة تريند "آه.. الشارع اللي وراه"

كان قاضي المعارضات أخلى سبيل فتاة "تيك توك" صاحبة تريند "آه.. الشارع اللي وراه" بكفالة 5 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على القرار.

نسبت النيابة للمتهمة خدش الحياء العام، والتعدي على قيم الأسرة، وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة الأولى.

سوزي الأردنية أطلت بفيديو صادم، يحمل ألفاظًا خادشة للحياء والذوق العام، على متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا.

كما تبين أن لديها شقيقتين، مي ومودة، وهي متعلقة بشقيقتها مي وتوأمها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصاحبها في الكثير من الفيديوهات.

تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم

وأضافت التحريات أنها كانت تقدم فيديوهات مع شقيقتها مي لأنها كانت تحفظ القرآن الكريم، إلا أنها توقفت عن الظهور معها في الفيديوهات لاتهام البعض لها بمحاولتها استغلال شقيقتها من أجل المتاجرة بها.

ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكت هي ووالدها حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

وكان المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة "تطهير المجتمع" قدم بلاغات ضد البلوغر يتهمها فيه بالترويج لأفعال تثير الفجور والتلفظ بعبارات خادشة، وعلى الفور تم القبض عليها خلال تواجدها في أحد المطاعم بمنطقة شبرا شمال القاهرة.