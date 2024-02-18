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جثة طفل تعبيرية
جثة طفل - تعبيرية

كشف غموض العثور على جثة طفل في منطقة جبلية بمصر

التحريات كشفت أن وراء الحادث 4 من أصدقاء المجني عليه، حيث قاموا بإعطائه عقاقير منومة، ثم قاموا بسرقة أمواله وهاتفه المحمول وتخلصوا من الجثة بإلقائها في منطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة

القاهرة - العربية.نت
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة البحر الأحمر المصرية، على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً ملقاة بمنطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة، وذلك عقب بلاغ من أهل الطفل بتغيب نجلهم.

وأظهرت التحريات الأولية، أن الجثة لطالب يدعى رضا مراد، وشهرته "يوسف" يبلغ من العمر 15 عاماً، ويقيم بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة.

عقاقير منومة

وبالكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة تناول كمية من العقاقير المنومة أدت إلى اضطرابات في عضلة القلب ما نتج عنها توقفها ومصرع المجني عليه.

وتبين أن وراء الحادث 4 من أصدقاء المجني عليه، حيث قاموا بإعطائه عقاقير منومة، ثم قاموا بسرقة الأموال التي كانت بحوزة المجني عليه وهاتفه المحمول وتخلصوا من الجثة بإلقائها في منطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وعمل المحضر اللازم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وكانت مديرية أمن البحر الأحمر، قد تلقت إخطاراً يفيد بالعثور على جثة طالب بإحدى المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام.

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