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اللواء حسن بن جلال العبيدي
اللواء حسن بن جلال العبيدي

مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في منزله بمصر.. والسلطات تحقق

تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة

القاهرة – أشرف عبد الحميد
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أعلنت السفارة اليمنية في القاهرة مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في شقته بمصر.

وقالت السفارة في بيان رسمي إنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله.

وذكرت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي، وستظل تتابع حتى الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.

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يشار إلى أن الضابط اليمني الكبير يتولى مهام دائرة التصنيع العسكري بالجيش، وقام بإنتاج مدرعات عسكرية أطلق عليها جلال1 و2 و3.

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