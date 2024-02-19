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إسعاف مصر
إسعاف مصر

انهيار بمسرح سيرك في مصر وإصابة عشرات الطلاب.. النيابة تحقق

محافظة الوادي الجديد المصرية تشهد تجمع عشرات الأسر أمام مستشفى الخارجة للاطمئنان على أولادهم

القاهرة - العربية.نت
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شهدت محافظة الوادي الجديد المصرية اليوم الاثنين، تجمع وتجمهر أسر أمام مستشفى الخارجة بالمحافظة، بعد أن أصيب العشرات من طلاب 3 مدارس في المحافظة، في انهيار مدرج بمسرح سيرك ترفيهي، خلال رحلة مدرسية، وذلك بمقر مركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الوادي الجديد بأكثر من 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين من طلاب المدارس إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تجمع أسر الطلاب
تجمع أسر الطلاب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث انهيار مدرج مسرح السيرك المقام بمركز شباب الخارجة، للوقوف على أسباب الحادث، وتكثف الأجهزة الأمنية المعنية التحقيقات بشأن الحادث للكشف عن ملابساته وأسبابه ومحاسبة المقصرين.

احتشاد الأهالي

وعلى صعيد آخر توافد العشرات من أولياء أمور الطلاب ضحايا حادث انهيار مدرج مسرح السيرك إلى موقع الحادث للاطمئنان على أبنائهم.

تجمع أسر الطلاب نقلا عن وسائل إعلام محلية
تجمع أسر الطلاب نقلا عن وسائل إعلام محلية

كما احتشد عشرات آخرون من أفراد أسر الضحايا في محيط مستشفى الخارجة التخصصي في انتظار بيان حالة ذويهم من الطلاب المصابين والاطمئنان عليهم.

ولم يعلن حتى الآن مستشفى الخارجة التخصصي الذي استقبل كافة الأطفال المصابين عن أعدادهم أو بيان حالتهم الصحية لحين الانتهاء من فحص جميع الحالات، ولكن المعاينة الأولية تشير إلى إصابة أكثر من 38 طالباً، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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