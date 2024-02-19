من هو مرشد الإخوان محمود حسين المنزوع جنسيته التركية.. وما علاقته بصهر عادل إمام؟

بعد قرار تركيا سحب الجنسية منه تبحث جماعة الإخوان مصير محمود حسين، القائم بعمل المرشد، وأين سيقيم ويدير ملفات الجماعة وشؤونها، خاصة في ظل الصراع المحتدم بين جبهته وجبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق.

من هو محمود حسين؟

يشغل حسين منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد قرار جبهة إسطنبول تعيينه إثر خلافات مع جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير قبل وفاته، ويبلغ محمود حسين من العمر 77 عاما، حيث ولد في 16 يوليو من العام 1947 بمدينة يافا في فلسطين لأب مصري وأم فلسطينية، وعاش في طفولته بمدينة رفح، كما حصل على الثانوية العامة في مدينة بئر سبع الفلسطينية.

وحسب ما ذكرت منصات جماعة الإخوان فإن والد محمود حسين، هو الشيخ حسين المصري أحد قيادات الإخوان المسلمين التاريخية في فلسطين ومن المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، قبل أن يعلن عنها سابقا باسم حماس.

وكان حسين عضواً في أول مجلس شورى للجماعة في قطاع غزة من ضمن الأعضاء الممثلين لرفح في المجلس، وكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية المؤسسة للمجمع الإسلامي في غزة، بحسب مواقع الإخوان.

مؤهلاته العلمية

حصل محمود حسين على بكالوريوس الهندسة عام 1971 ثم عُين بعد تخرجه معيداً بكلية الهندسة، جامعة أسيوط، وسافر إلى أميركا في منحة دراسية بداية عام 1978، وبعد عودته عُين مدرساً في كلية الهندسة جامعة أسيوط عام 1984، ثم أستاذاً مساعداً ثم أستاذاً بها.

شغل محمود حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين خلفا للدكتور محمود عزت عام 2010، وكان قد انضم لمكتب الإرشاد بعد وفاة الشيخ أبو الحمد ربيع كممثل عن محافظات الصعيد، ثم تم تكليفه من المرشد العام للجماعة بالسفر للخارج قبل ثورة يونيو من العام 2013، لإدارة شؤون الجماعة بالخارج وتحسباً لأي طارئ.

دِين في العام 1995، وفي عهد الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إحياء جماعة محظورة واعتُقلَ في أغسطس 2007، ولكنه أصيب بأزمة قلبية حادة داخل سجن عنبر المزراعة بطرة، تم على إثرها تم إحالته إلى مستشفى القصر العيني، وتبين أنه يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، نظرًا لإصابته بقصور في الشريان التاجي، وتم الإفراج عنه بعد طلب من هيئة الدفاع للإفراج الصحي عنه نظرًا لتدهور حالته الصحية.

علاقته بـ عادل إمام

في ذلك العام وهو 2007 وجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية لمحمود حسين وعصام العريان، العمل على قلب نظام الحكم وإثارة القلاقل داخل البلاد وقيادة جماعة محظورة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على حسين والعريان يوم الجمعة 17 اغسطس 2007، داخل منزل المهندس نبيل مقبل صهر الفنان الكوميدي عادل إمام في محافظة الجيزة.

في أكتوبر من العام 2021 وعقب صدور قرار مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين بإعفاء إبراهيم منير، تقدم محمود حسين بمذكرة إلى المجلس طالب فيها بعدم تطبيق اللائحة بخصوص تولي منير القيام بمهام المرشد العام وأن يختار مجلس الشورى العام قائما بالأعمال.

إحياء الجماعة ثم سرقة أموالها

واستقر مجلس الشورى العام على تشكيل لجنة مؤقتة يختارها المجلس لتقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة ستة أشهر، أو اتخاذ المجلس قراراً بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب.

في 17 ديسمبر من العام 2021، تقرر تكليف الدكتور مصطفى طلبة بمهمة الممثل الرسمي لهذه اللجنة التي تتولي القيام بأعمال المرشد العام للجماعة بشكل مؤقت، وبعد وفاة إبراهيم منير قائد جبهة لندن، تقدمت اللجنة القائمة بعمل المرشد العام بمذكرة إلى مجلس الشورى العام في نوفمبر 2022 بشأن تفعيل العمل بالمادة الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وتولى محمود حسين منصب القائم بأعمال المرشد العام باعتباره عضو مكتب الإرشاد الأكبر سنا.

يذكر أنه وفي العام 2019 اتهم أمير بسام، القيادي بجماعة الإخوان والهارب لتركيا قادة إخوان مصر في إسطنبول وعلى رأسهم محمود حسين باختلاسات وتسجيل عقارات وشقق وسيارات بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

وقال القيادي الإخواني إن القيادات ومنهم محمود حسين تستولي على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، وتشتري عقارات وشققاً سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها، فيما هدد شباب وأعضاء بجماعة الإخوان فارون من مصر ومقيمون في تركيا بنشر تسجيلات تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة وقتها.