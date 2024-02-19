وزير السياحة يكشف عن الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، إنه يجري العمل بالمتحف المصرى الكبير، فالأعمال تجري على قدم وساق وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أنه يتم حالياً العمل على الانتهاء من متحف "مراكب الشمس"، وأمامه نحو شهرين ليتم الانتهاء من الأعمال المتبقية فيه.

وتعمل الحكومة المصرية على الانتهاء من العمل على مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية.

12 صالة عرض

ويضم مجمع المتاحف داخل المتحف المصري الكبير، 12 صالة عرض، تغطي الفترات من عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصر الروماني في مصر.

وسيتم منح مكان الصدارة للكنوز التي تم العثور عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون، الذي عاش قبل 35 قرنًا، حيث يتم عرض 5600 قطعة في مجموعة الملك في معرضين مخصصين، بما في ذلك الأضرحة المذهبة والعربات والتوابيت المطلية والمجوهرات والصنادل الجلدية وحتى ملابسه الداخلية المصنوعة من الكتان.

تحفيز الاستثمار السياحي

وأضاف وزير السياحة المصري فى تصريحات صحافية، أنه يتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مجموعة من الحوافز للقطاع السياحي بقيمة نحو 50 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية، كما سيحصل المستثمر على دعم بعد تشغيل الفندق، موضحا أن أكبر التحديات التي تواجة القطاع السياحي هو عدد الغرف الفندقية.

وأوضح أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة المالية، على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر، لاسيما المجال الفندقي.