صلاح وحلمي على منصة مراهنات لجني أرباح طائلة

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قدم المحامي المصري وليد الفولي بلاغا للنائب العام ضد منصة 1XBET للمراهنات، لاستخدامها فيديوهات مفبركة للمشاهير، ومن بينهم النجم المصري أحمد حلمي ولاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح وآخرون، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وزيادة الأرباح.

وأضاف وليد الفولي في بلاغه الذي يحمل رقم 729910، أن منصة 1XBET أثارت الجدل والاستياء بين الجمهور والمعجبين، الذين يرون في استخدام فيديوهات للمشاهير باستخدام الذكاء الاصطناعي تلاعبا واحتيالا.

السجن 5 سنوات

وأوضح الفولي: "يعاقب القانون من يتداول بيانات شخصية سواء نظاما أو موقعا إلكترونيا لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

وكانت المنصة قد لجأت إلى بث مجموعة من الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل، تتضمن مقاطع مصورة لعدد من الفنانين، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أصوات مطابقة مع أصواتهم، للترويج للمنصة واستقطاب مزيد من الضحايا، باعتبار هذه المنصات وسيلة للترفيه وليست لألعاب القمار والمراهنات.

ويحظر قانون العقوبات المصري عمل مثل هذه المنصات في البلاد، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد نجحت في وقت سابق، في توقيف عدد من العاملين بهذه المنصات، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهما تتعلق بالاحتيال على الضحايا، وتحصيل أموال منهم بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح مالية.