فيديو يرصد اللحظات الأولى لانفجار محطات صرف صحي بمصر

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تداول رواد مواقع التواصل في مصر، فيديو تم تصويره للحظة وقوع انفجار بمحطات للصرف الصحي بمحافظة القليوبية شمال البلاد.

اللحظات الأولى للانفجار

وكشف الفيديو اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع أمس الأربعاء، في 3 محطات للصرف الصحي تابعة لشركة مياه القاهرة الكبرى بالقليوبية، أعقبها حريق قوي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيي الخانكة والسلام.

لا خسائر بالأرواح

وكشف مسؤولون مصريون تفقدوا مواقع الانفجار أن التفجيرات حدثت بمحطة مياه الخصوص، نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، ما أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

الفيديو ده متصور من بلكونه يعني

اللي صور الفيديو معاهم بلاغ لشرطه المصريه والامن الوطني والمخابرات العامه والحربيه @moiegy pic.twitter.com/FmxrA0o4Uj — الاهلي وطن الشرفاء ♥️🦅 (@Alahly43_11_39) March 27, 2024

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه تمت السيطرة على الحرائق، بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أي خسائر بالأرواح.

منع تمدد النيران

وكانت قوات الحماية المدنية قد انتقلت لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.