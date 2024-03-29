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"بيلعب بالموبايل".. شيخ يؤم المصلين يثير الجدل في مصر

دبي - العربية.نت
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بصوت عذب أمَّ شيخ المصلين في أحد الجوامع في مصر، إلا أنه أثار عاصفة من الجدل.

فقد ظهر الشيخ وهو يقرأ من الهاتف المحمول (الموبايل) أثناء الصلاة، ما أثار موجة انتقادات ضده على مواقع التواصل.

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إذ اتهمه البعض بأنه يلعب بالهاتف ويتلهى. فيما رأى آخرون أنه حتى لو كان يقرأ القرآن من الموبايل فلا يجوز.

ما رأي دار الافتاء؟

بينما تساءل البعض لماذا تأخر عن تلاوة الآيات.

وراح البعض أبعد من ذلك متسائلين عن حكم دار الافتاء.

علماً أن عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، كان أكد في تصريحات سابقة بثت على موقع الدار أن الصلاة من الموبايل صحيحة. وأوضح قائلاً أن قراءة الشيخ من الهاتف صحيحة.

كما أشار إلى أنه يجوز أن يصلي الإمام من المصحف أو من أوراق تحل مكانه على الموبايل أو غيره.

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