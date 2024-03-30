اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فيديو متداول لسيارة اقتحمت محال تجارية في مصر
من الفيديو

أصيب بغيبوبة سكر.. مصري يقتحم محال تجارية بسيارته

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

شغل فيديو صادم لسيارة اقتحمت محال تجارية في أحد شوارع مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية شمال مصر العديد من رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وكشف المقطع المصور قيام سيارة مسرعة بالانحراف يسارا واصطدامها بمحال تجارية ورصيف الشارع بشكل قوي، ما أدى لتهشم مقدمة السيارة وإصابة شاب تصادف وقوفه أمام المحال.

مادة اعلانية

ليتبين لاحقا أن السائق أصيب خلال سيره بشارع صلاح سالم التجاري بغيبوبة سكر، وفقد السيطرة على عجلة القيادة فانحرفت السيارة واصطدمت بمحال تجارية.

وكشف شهود عيان أن شابا أصيب في الحادث، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة.

فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط