أصيب بغيبوبة سكر.. مصري يقتحم محال تجارية بسيارته

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شغل فيديو صادم لسيارة اقتحمت محال تجارية في أحد شوارع مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية شمال مصر العديد من رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
وكشف المقطع المصور قيام سيارة مسرعة بالانحراف يسارا واصطدامها بمحال تجارية ورصيف الشارع بشكل قوي، ما أدى لتهشم مقدمة السيارة وإصابة شاب تصادف وقوفه أمام المحال.
ليتبين لاحقا أن السائق أصيب خلال سيره بشارع صلاح سالم التجاري بغيبوبة سكر، وفقد السيطرة على عجلة القيادة فانحرفت السيارة واصطدمت بمحال تجارية.
وكشف شهود عيان أن شابا أصيب في الحادث، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة.
فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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