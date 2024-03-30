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الفنان الراحل فؤاد المهندس
الفنان الراحل فؤاد المهندس

شقة فؤاد المهندس.. نجله يكشف تفاصيل صادمة بعد الحريق الثاني

القاهرة - العربية.نت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل حريق شقة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، بمنطقة الزمالك، وجاء في معاينة النيابة الأولية أن الخسائر الناتجة عن الحريق هي اشتعال النيران بالكامل في غرفة نوم، بينما لم تسجل أي إصابات.

ومن جانبه، كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل عن تفاصيل الواقعة لوسائل إعلام محلية.

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"ماس كهربائي"

وأوضح في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، أنه كان يؤدي صلاة الفجر، وتم الاتصال به ليتم إخباره أن هناك حريقا اشتعل في شقته بسبب ماس كهربائي.

وتابع: كل حاجة في الشقة اتحرقت كل حاجة خلاص باظت، الحريق دا يفكرني بحريق الشقة اللي حصل في 2006، والراحل فؤاد المهندس كان على قيد الحياة، والشقة اتحرقت كلها بسبب ماس كهربائي.

محمد فؤاد المهندس
محمد فؤاد المهندس

الحريق السابق عجل بوفاة والدي

وأكمل محمد فؤاد المهندس: الحماية المدنية منعتني من دخول الشقة بعد الحريق الذي نشب في الشقة فجر الجمعة، مؤكدًا أن الحريق الذي حدث في 2006 عجل بوفاة الفنان فؤاد المهندس.

وأردف نجل فؤاد المهندس: كل حاجة خاصة بوالدي اتحرقت كلتها النار، التماثيل والجوائز والشهادات كله اتحرق كل دي حاجات عجلت برحيل والدي عن الحياة، ودخل في دور اكتئاب.

وأوضح محمد فؤاد المهندس أنه لن يدخل الشقة في الوقت الحالي، لأنه لا يملك القدرة النفسية على رؤية كل شيء وهو رماد، منوهًا إلى أنه لم يفكر في بيع الشقة.

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